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Ученые ищут способ помочь травмированным спортсменам, изучая тритонов

TJOR: тритоны регенерируют сухожилия за счет особой коллагеновой ткани

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University of Tsukuba

Японские ученые из Высшей инженерной школы Нагойского университета раскрыли механизм быстрой регенерации сухожилий у тритонов. Исследование опубликовано в научном журнале The Journal of Orthopaedic Research (TJOR).

При разрыве сухожилия человеку требуется минимум несколько месяцев лечения перед тем, как он сможет снова вернуться к занятиям спортом и другим нагрузкам. Тритоны выздоравливают после аналогичных травм за 12 недель, при этом на их заживших сухожилиях не остается рубцовой ткани.

Научная группа изучила модель регенерации крупного иглистого тритона и сравнила ее с восстановлением сухожилий у мышей.

Исследователи рассмотрели поврежденные сухожилия сгибателей среднего пальца задней лапы — части тела, общей как для обоих видов животных. Они обнаружили, что через шесть недель после травмы у тритонов развилась новая ткань, напоминающая ткань сухожилия, а через 12 недель регенерированная ткань показала прочность, сравнимую с прочностью здорового сухожилия. Однако у мышей заживающая ткань отличалась от здоровой ткани сухожилия. Даже через 12 недель его прочность оставалась ниже, чем у здорового сухожилия.

Оказалось, что сухожильная коллагеновая ткань соединяла обрывки сухожилий у тритонов. Это отличалось от дезорганизованной рубцовой ткани, заполнявшей поврежденную область у мышей. Ученые также наблюдали больше клеточных ядер вокруг места соединения новообразованного и остаточного сухожилия у земноводных.

«Сначала они создают маленькое и слабое сухожилие, и оно со временем реконструируется, набирая силу и жесткость. Если мы сможем имитировать эту простую стратегию регенерации, мы сможем помочь спортсменам лучше выздоравливать без инвазивной хирургии», — объяснил автор научной работы Эйдзиро Маэда.

Ранее ученые создали материал для регенерации костей.

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