Ученые подсчитали сумму ущерба от загрязнения окружающей среды окурками

Специалисты международной неправительственной организации Global Center for Good Governance in Tobacco Control по контролю за распространением табачной продукции подсчитали сумму ежегодных убытков, вызванных загрязнением окружающей среды пластиком из табачных окурков. Исследование опубликовано в научном журнале Tobacco Control.

Средний вес одного пластикового сигаретного фильтра составляет 3,4 грамма, однако окурки часто выбрасывают вместе с упаковкой, весящей около 19 граммов, что было учтено в расчетах.

По оценкам ученых, ежегодно страны мира теряют около $26 млрд, а за 10 лет сумма составит $186 млрд с учетом инфляции. Общая сумма отражает стоимость затрат на очистку и утилизацию пластикового мусора, образующегося в результате продажи сигарет с фильтром.

«Хотя эта сумма невелика по сравнению с ежегодными экономическими потерями от табака ($1,4 трлн в год) и может показаться незначительной по сравнению с 8 млн летальных исходов, связанных потреблением ежегодно, эти экологические издержки не следует преуменьшать», — подчеркнула одна из авторов научной работы Дебора Сай.

Исследователь признала, что указанные цифры являются лишь приблизительными, потому что в них не учитывался эффект от токсичных металлов и химических веществ в сигаретных остатках.

По словам эксперта, среди стран с наибольшим количеством окурков лидируют Китай, Индонезия, Япония, Бангладеш и Филиппины.

Результаты исследования призваны установить ответственность за экономические потери, которые несет весь мир из-за табачной промышленности.

Ранее ученые установили, как вейпы загрязняют воздух.