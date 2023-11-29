Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые подсчитали сумму ущерба от загрязнения окружающей среды окурками

Tobacco Control: мир потеряет $186 млрд за 10 лет из-за пластика в окурках

close
100%
Depositphotos

Специалисты международной неправительственной организации Global Center for Good Governance in Tobacco Control по контролю за распространением табачной продукции подсчитали сумму ежегодных убытков, вызванных загрязнением окружающей среды пластиком из табачных окурков. Исследование опубликовано в научном журнале Tobacco Control.

Средний вес одного пластикового сигаретного фильтра составляет 3,4 грамма, однако окурки часто выбрасывают вместе с упаковкой, весящей около 19 граммов, что было учтено в расчетах.

По оценкам ученых, ежегодно страны мира теряют около $26 млрд, а за 10 лет сумма составит $186 млрд с учетом инфляции. Общая сумма отражает стоимость затрат на очистку и утилизацию пластикового мусора, образующегося в результате продажи сигарет с фильтром.

«Хотя эта сумма невелика по сравнению с ежегодными экономическими потерями от табака ($1,4 трлн в год) и может показаться незначительной по сравнению с 8 млн летальных исходов, связанных потреблением ежегодно, эти экологические издержки не следует преуменьшать», — подчеркнула одна из авторов научной работы Дебора Сай.

Исследователь признала, что указанные цифры являются лишь приблизительными, потому что в них не учитывался эффект от токсичных металлов и химических веществ в сигаретных остатках.

По словам эксперта, среди стран с наибольшим количеством окурков лидируют Китай, Индонезия, Япония, Бангладеш и Филиппины.

Результаты исследования призваны установить ответственность за экономические потери, которые несет весь мир из-за табачной промышленности.

Ранее ученые установили, как вейпы загрязняют воздух.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий