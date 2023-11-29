Ученые выяснили, что грамматические ошибки в речи сбивают сердечный ритм

Британские нейролингвисты из Университета Бирмингема изучили физиологическую реакцию людей на грамматические ошибки в речи. Оказалось, что неверно построенные слова и их сочетания влияют на сердечный ритм. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Neurolinguistics (JNL).

В эксперименте участвовал 41 носитель английского языка в возрасте от 18 до 44 лет. Людей отобрали таким образом, чтобы обеспечить разные уровень образования и знания иностранных акцентов. Также ни у кого из испытуемых не было проблем со здоровьем сердца.

Добровольцы прослушали 40 коротких отрывков на английском. Чтобы создать образцы речи, исследователи использовали записи интервью на общие темы. Затем они намеренно внесли ошибки в половину стенограмм. Например, в некоторых случаях были неправильно использованы или пропущены артикли. Плотность ошибок варьировалась от 18% до 56%.

Ученые обнаружили, что при восприятии речи с грамматическими ошибками вариабельность (здоровая изменчивость интервалов между сокращениями) сердечного ритма заметно снижалась. Эффект был особенно выраженным при плотности ошибок от 20% до 40%.

Исследование устранило разрыв между физиологическими реакциями и когнитивными функциями. Оно показало, что частота сердечных сокращений может быть связана с языковой обработкой. Это подтверждает идею о том, что когнитивная деятельность, даже такая сложная, как восприятие речи, имеет физические проявления в организме.

Ранее ученые выяснили, какие именно упражнения стимулируют работу сердца.