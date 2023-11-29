Назван тип физической активности, защищающий от диабета

Ученые из Тегеранского медицинского университета (Иран) обнаружили, что у людей, которые регулярно ходят пешком со скоростью более четырех километров в час, снижен риск развития сахарного диабета. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Sports Medicine (BJSM).

Новая работа основана на совокупности результатов предыдущих исследований на тему преимуществ ходьбы для здоровья. В них принял участие 508 121 доброволец из из США, Японии и Великобритании. В рамках всех исследований ученые собирали информацию об уровне двигательной активности участников и состоянии их здоровья. Исследователи стремились выяснить, какой тип упражнений эффективен для профилактики сахарного диабета.

Оказалось, что регулярная ходьба со скоростью от трех до пяти километров связана со снижением риска развития сахарного диабета второго типа на 15%, независимо от времени, затраченного на нее. Более быстрая ходьба (от пяти до шести километров в час) уменьшает вероятность развития этого заболевания на 24%.

Ученые отметили, что скорость ходьбы является важным показателем общего состояния здоровья и функциональных возможностей человека. Это упражнение стимулирует работу кардиореспираторной системы и увеличивает мышечную силу. Кроме того, быстрая ходьба эффективно снижает вес, что является мерой профилактики сахарного диабета.

Ранее были названы восемь продуктов, которые благотворно влияют на здоровье.