В ГКПЧ рассказали о случаях незаконного использования электрошока в психбольницах

С сентября 2023 года в гражданскую комиссию по правам человека (ГКПЧ) поступило как минимум два обращения о случаях применения электрошока в психиатрических больницах Москвы, об этом «Газете.Ru» рассказала президент гражданской комиссии по правам человека (ГКПЧ) Татьяна Мальчикова.

«Два случая, молодые люди от 18 до 35 лет. К одному применяли электрошок в течение длительного периода, когда сам добровольно ложился. А вот второго госпитализировали против его воли», — рассказала Мальчикова.

В обоих случаях, по словам Мальчиковой, есть основания полагать, что это было незаконное применение электрошока, потому что по постановлению ВОЗ должно быть получено информированное согласие и пациента, и его родственников на эту процедуру.

«Напомню, эта процедура имеет большое количество побочных эффектов и сильно влияет на память, иногда приводя к синдрому Корсакова, когда человек уже не знает, где он находится, не может назвать год, месяц, число и т.д. Как Хемингуэй, который закончил жизнь самоубийством после того, как к нему было применено 20 сеансов электрошока. Он перестал писать, забыл все и застрелился дома из любимого ружья», — объяснила собеседница «Газеты.Ru».

Подробнее о том, как любой человек в России может попасть в психиатрическую больницу и не вернуться, и о предложении Татьяны Москальковой информировать МВД о психиатрических диагнозах — в интервью «Газете.Ru».

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