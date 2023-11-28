Психологи нашли духовную практику, помогающую справиться с порнозависимостью

Индийские ученые из Университета Манипал в Джайпуре доказали, что один из распространенных видов медитации — випассана — помогает справиться с порнозависимостью. Исследование опубликовано в научном журнале Sexual Health & Compulsivity (SHC).

Медитация випассана, или медитация осознанности, — упражнение, во время которого практикующий должен сосредоточиться на своем дыхании, не пытаясь его контролировать или изменять. Во время этого процесса у человека могут возникать различные мысли и переживания, однако их нужно стараться воспринимать без осуждения, просто позволяя им происходить.

«Сегодня чрезмерное потребление порнографии среди молодежи вызывает большую тревогу. За последние несколько лет наблюдается значительный рост числа людей, которые смотрят порнографию как во всем мире, так и в Индии. Исследования показывают, что порнография препятствует развитию здоровой сексуальности, а среди взрослых искажает сексуальные отношения и социальные реалии. В семьях использование порнографии приводит к неудовлетворенности, неверности, ссорам и разводам», — отметил автор исследования, доцент Университета Манипал Гаган Джайн.

В новом исследовании приняли участие 76 мужчин в возрасте около 20 лет. После первоначальных оценок исследователи сосредоточились на 14 добровольцах, набравших высокие баллы по специализированной шкале измерения проблемного использования порнографии. Этот тест оценивает такие факторы, как важность порно в жизни человека и влияние его просмотра на настроение.

Члены группы должны были проводить 20 минут в день в течение двух недель, практикуя випассану.

Спустя 14 дней участники вновь прошли тест на проблемное использование порнографии. До начала медитации их средний бал составлял около 84,75, однако после завершения эксперимента он снизился до 63,37 по всем аспектам шкалы.

Результаты показали, что регулярная практика осознанности может эффективно снизить неблагоприятные последствия проблемного использования порнографии. В частности, исследование выявило, что осознанность помогла снизить важность порнографии в жизни участников и смягчить ее влияние на настроение. Кроме того, люди стали реже возвращаться к просмотру порно и лучше себя чувствовать, когда воздерживались от контента для взрослых, что указывает на улучшение эмоциональной регуляции.

Ранее психологи назвали основные проблемы в отношениях, возникающие из-за порнографии.