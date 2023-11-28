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Врач рассказал, что мешает усвоению витаминов

Терапевт Чайкин: чай и кофе мешают усвоению витаминов

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Некоторые продукты, такие как кофе и чай, могут мешать усвоению витаминных комплексов. Кроме того, эффективность их всасывания может снижаться вследствие заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом «Газете.Ru» рассказал Константин Чайкин, врач-терапевт из российской медицинской компании ИНВИТРО.

Врач уточнил, что обычно витамины принимают в первой половине дня во время или сразу после еды. Существуют продукты, с которыми их лучше не совмещать.

«Желательно учитывать, что есть продукты, которые могут помешать усвоению витаминов (кофе, черный и зеленый чай), поэтому лучше употреблять их в разное время. Также витамины могут хуже усваиваться из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта», — объяснил терапевт.

Для повышения эффективности приема подбирать витаминный комплекс и давать рекомендации по дозировке должен лечащий врач. Также специалист поможет определить, когда и как нужно начинать курс. Он соберет анамнез, проведет осмотр и направит на анализы. Анализ крови — наиболее подходящее исследование для оценки обеспеченности организма витаминами.

Чайкин предупредил, что бесконтрольный прием витаминов может не принести пользы и даже навредить. Дело в том, что организм человека способен усвоить определенное количества витаминов в сутки. Накопление некоторых из них (витаминов А, Е, D, К) связано с появлением опасных побочных эффектов. Чтобы этого избежать, нужно следовать назначениям врача, внимательно читать инструкцию и состав комплексов.

Ранее был назван доступный источник витамина С.

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