Названа добавка, способствующая снижению веса у мужчин

Исследователи из Гонконгского баптистского университета в составе научного коллектива пришли к выводу, что прием добавок спирулины в сочетании с высокоинтенсивными интервальными тренировками (HIIT) способствует эффективному похудению у мужчин. Результаты опубликованы в журнале Nutrients.

Добавки спирулины — это порошок из сине-зеленых водорослей, которые могут употребляться в пищу людьми и животными. Считается, что этот продукт укрепляет иммунитет, помогает регулировать сахар в крови, стимулирует обмен веществ и ускоряет процесс похудения. Ученые решили проверить правдивость этих утверждений путем проведения исследования с участием 44 взрослых мужчин с ожирением.

Участников разделили на три группы. На протяжении 84 дней добровольцы из первой группы должны были регулярно выполнять высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT). Они предполагают чередование коротких периодов интенсивных или взрывных анаэробных упражнений с периодами восстановления с целью достижения сильной усталости. Помимо этого, они принимали добавки спирулины (шесть граммов в день в два приема). Испытуемые из второй группы тренировались, но добавку не употребляли. Третья группа выступала в качестве контрольной. Участники прошли комплексное физическое обследование, предоставили образцы крови для анализа и заполнили опросник готовности к физической активности.

По окончании эксперимента выяснилось, что участники из первой группы потеряли большее количество веса, чем добровольцы из второй и третьей. Кроме того, HIIT в сочетании с приемом спирулины оказали положительное влияние на уровни холестерина и сахара в крови. Ученые объяснили, что эта добавка оказывает гликемическое действие, замедляя всасывание глюкозы в желудке благодаря волокнам, набухающим в его полости. Гипохолестеринемическое воздействие спирулины обусловлено линоленовой кислотой, которая препятствует накоплению жира в печени.

Сейчас ученые планируют провести дополнительные исследования с участием женщин.

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