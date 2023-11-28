Назван доступный источник витамина С

Ученые из Новозеландского научно-исследовательского института Plant & Food Research обнаружили, что ежедневное употребление двух плодов киви покрывает суточную потребность в витамине С не хуже пищевых добавок. Результатами они поделились в журнале Foods.

Киви содержит фитохимические вещества, пищевые волокна и витамины, которые полезны для здоровья человека. Ученые стремились выяснить, изменяет ли потребление двух плодов в день в течение шести недель уровни воспалительных и метаболических биомаркеров, связанных с негативными последствиями для здоровья в долгосрочной перспективе. В исследовании приняли участие 24 здоровых человека. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья участников и взяли у них анализы крови до начала и после завершения эксперимента.

Выяснилось, что употребление киви существенно не влияло на показатели давления, сахара и инсулина в крови. Это значит, что плоды неэффективны в качестве профилактического средства снижения риска сахарного диабета. Тем не менее изменение рациона путем увеличения в нем доли киви было связано и с положительными эффектами, поскольку это фрукт богат клетчаткой и витамином С. Клетчатка (компоненты пищи, не перевариваемые организмом человека) улучшает работу пищеварения, а витамин С важен для иммунитета. Отмечается, что в двух плодах примерно 150 мг этого витамина. Такое количество полностью покрывает дневную норму и избавляет от необходимости принимать добавки.

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