Стало известно, как снизить риск развития многих видов рака

Исследователи из Университета Ньюкасла в Великобритании выяснили, что отказ от алкогольных, сладких напитков и фастфуда, выполнение регулярных физических упражнений, поддержание веса в здоровом диапазоне и грудное вскармливание снижают риск развития многих видов рака. Результаты опубликованы на сайте NCL (Newcastle University).

Ученые стремились выяснить, может ли соблюдение семи рекомендаций по здоровому образу жизни, составленных Всемирным фондом исследования рака и Американским институтом исследования рака, снизить риск развития онкологических заболеваний. В число здоровых привычек, которые в долгосрочной перспективе приносят пользу организму, входит отказ от алкоголя, фастфуда и сладких напитков, контроль веса, выполнение упражнение в течение двух с половиной часов в неделю, употребление не менее 30 граммов клетчатки в день, ограничение количества красного мяса в рационе. Кроме того, рекомендуется отказаться от приема пищевых добавок, производители которых приписывают им противораковые свойства, а также продолжать грудное вскармливание в течение шести месяцев после рождения ребенка.

Исследователи протестировали эффективность руководства на 94 778 добровольцах из Великобритании. Средний возраст участников составлял 56 лет. Ученые использовали данные о состоянии здоровья и пищевых привычках, предоставленные участниками. Также был измерен индекс массы тела (ИМТ) и окружность талии всех добровольцев. Соблюдение одной рекомендации приравнивалось к одному баллу. В связи с эти участники получили индивидуальные «оценки».

Ученые подсчитали, что получение даже одного балла снижает риск развития многих видов рака на семь процентов. Кроме того, каждый последующий набранный балл снижал вероятность развития рака молочной железы и кишечника на 10%, рака почек — на 18%, пищевода — на 16%, печени — на 22%, яичников — на 24%, а желчного пузыря — на 30%.

Ранее было названо распространенное заболевание, повышающее риск рака поджелудочной.