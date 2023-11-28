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В России успешно прошел эксперимент по жидкостному дыханию

В СевГУ разработали аппарат для жидкостного дыхания

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Global Look Press

Ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) разработали аппарат для жидкостного дыхания. Первые опыты по жидкостной вентиляции легких прошли успешно, об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Социоцентра, оператора программы «Приоритет 2030».

Технология предполагает, что в легкие закачивается и удаляется специальная жидкость, насыщенная растворенным кислородом, который проникает в кровь.

Жидкостное дыхание может использоваться для ускоренной декомпрессии водолазов и аквалангистов, управляемой гипотермии — быстрого снижения температуры тела на 3-4 градуса для замедления метаболических процессов, лечения патологии легких и сердечно-легочной реанимации младенцев. По словам разработчиков, благодаря рециркуляции можно увеличить промежуток времени, необходимый для лечения пациентов и значительно сократить расходы.

«Объект вводится в наркозное состояние, в легкие помещается интубационная труба, через которую закачивается необходимый объем дыхательной жидкости, четверть которой постоянно рециркулирует: жидкость откачиваем, удаляем углекислый газ, насыщаем кислородом, проводим ультрафиолетовую очистку и закачиваем ее обратно», — рассказал «Газете.Ru» руководитель стратегического проекта «Прорывные исследования и разработки в области жидкостного дыхания» СевГУ Станислав Рощупкин.

Эксперименты, проведенные на таксах, показали, что технология работает и соответствует всем требованиям, которые были заложены в техническое задание.

В следующем году ученые планируют создать опытный и более мобильный образец аппарата для жидкостного дыхания, а к 2026 году – выйти на клинические испытания.

Ранее в России создали аналоги природных стекол для доставки лекарств.

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