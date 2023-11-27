Ученые рассказали, почему оранжевая морковь полезна для здоровья

Новое исследование ученых из Университета Северной Каролины показало, что за оранжевый цвет моркови отвечают три рецессивных гена. Морковь такого цвета содержит много каротиноидов, природных пигментов, которые снижают риск развития заболеваний глаз и защищают клетки от преждевременного старения. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Анализ геномов более 600 сортов моркови показал, что оранжевый цвет этого корнеплода определяется тремя специфическими генами. Для того, чтобы морковь приобрела такой оттенок, эти гены должны находиться в рецессивном состоянии (не проявляться). Исследователи добавили, что оранжевая морковь появилась в Западной Европе примерно в 15-16 веке. Вероятнее всего, этот сорт был выведем путем скрещивания белой и желтой моркови. Из-за яркой окраски корнеплодов и их сладкого вкуса новый сорт быстро завоевал популярность.

Кроме того, именно морковь оранжевого цвета богата каротиноидами — растительными пигментами. Эти соединения защищают мембраны живых клеток от разрушения активными формами кислорода. Этот процесс называется окислительным стрессом. Кроме того, употребление каротиноидов с пищей снижает риск развития заболеваний глаз. Они являются надежными протекторами фотохимического повреждения сетчатки — оболочки глаза, играющей важнейшую роль в обеспечении зрения.

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