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Ученые рассказали, какие компоненты пищи облегчают симптомы депрессии

Molecular Psychiatry: особые жирные кислоты облегчают симптомы депрессии

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Ученые из Университета Колумбии (США) в составе научного коллектива обнаружили, что длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты эффективны в борьбе с депрессией. Результатами исследования они поделились в Molecular Psychiatry.

Длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты (ДЦПНЖК) относятся к омега-3 и омега-6 жирным кислотам. Они имеют ключевое значение для здорового функционирования мозга. Недостаток ДЦПНЖК в организме связан с неврологическими расстройствами и отклоняющимся поведением. Они содержатся в рыбе, оливковом масле и орехах.

Ученые стремились выяснить, могут ли кислоты этого типа улучшить психическое состояние людей с депрессией. Для этого они провели мета-анализ (объединение результатов) предыдущих исследований, посвященных этой теме. Исследователи были заинтересованы в изучении механизмов действия ДЦПНЖК, которые могут влиять на функционирование мозга.

Оказалось, что употребление добавок с ДЦПНЖК подавляет активность микроглии (тип иммунных клеток нервной системы) и последующее нейровоспаление. Хроническое воспаление в головном мозге связывают с депрессивными симптомами. Кроме того, эксперименты с участием животных показали, что инъекции кислот этого типа способствует снижению окислительного стресса в отдельных областях мозга.

ДЦПНЖК регулируют размер липидных рафтов в плазматических мембранах. Это значит, что такие кислоты способны обращать вспять патологические изменения (вызванные депрессией) особых участков плазматической мембраны клеток, состоящей из белков и липидов. Для лучшего понимания механизмов, лежащих в основе этого терапевтического действия, нужны дополнительные исследования.

Ранее ученые определили, где именно в мозге возникают неприятные навязчивые мысли.

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