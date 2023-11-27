Названа пищевая добавка, которая благотворно влияет на когнитивные способности

Исследователи из Нортумбрийского университета (Британия) в составе научного коллектива выяснили, что многокомпонентная растительная добавка с содержанием фотохимических веществ — фенолов, полисахаридов и терпенов, способствует повышению когнитивных способностей. Результаты исследования опубликованы в Frontiers.

В исследовании приняли участие 128 человек от 55 до 75 лет, у которых наблюдалось снижение когнитивных способностей. Это навыки восприятия и обработки информации, а также способность ориентироваться в пространстве, внимание и память. Ухудшение когнитивных способностей было выявлено с помощью специализированных тестов. Участников разделили на две группы. Первая группа на протяжении 90 дней принимала многокомпонентную растительную пищевую добавку с содержанием фенолов (ароматических соединений), полисахаридов (углеводов) и терпенов (эфирных масел). Вторая группа принимала плацебо.

По завершении эксперимента все добровольцы заново прошли тестирование для оценки когнитивных способностей. Участники, принимавшие растительную добавку, справились с ним лучше, чем испытуемые из группы плацебо. Их внимание, память, точность и оперативность запоминания улучшились по сравнению с изначальными показателями.

Кроме того, в первой группе наблюдалось значительное снижение численности трех видов кишечных бактерий, а именно Anaerostipes spp, Sutterella и Blautia. Уменьшение количества этих бактерия связано с нормализацией работы пищеварения.

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