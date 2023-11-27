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Названы продукты, повышающие иммунитет

Wiley: йогурт, яйца и цитрусовые способствуют укреплению иммунитета

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pixabay.com

Цитрусовые, яйца, йогурт, имбирь и киви способствуют нормальной работе иммунитета и снижают воспаление в организме. К такому выводу пришли ученые из Бенаресского индуистского университета в Индии. Результаты исследования опубликованы в Wiley Online Library.

Иммунитет — это способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путем распознавания и уничтожения патогенных веществ и клеток. Известно, что здоровое питание имеет решающее значение для поддержания этой способности. Цитрусовые (такие как апельсины и лимоны) богаты витамином С, который способствует образованию лимфоцитов — основных клеток иммунной системы. Они укрепляют эпителиальные барьеры организма и действуют как антиоксиданты, вступая в реакцию со свободными радикалами, которые повреждают клетки различных органов и тканей. Аналогичными полезными свойствами обладает киви.

Имбирь является природным иммуномодулятором — он может усиливать иммунный ответ организма. Это совокупность реакций иммунной системы, направленных на уничтожение патогенных микроорганизмов. Также имбирь стимулирует аппетит и пищеварение.

Другим способом укрепления иммунитета является употребление яиц и йогурта. Эти продукты содержат белок, строительный материал для каждой клетки. Кроме того, пролактин, гормон, содержащийся в молоке, способствует движению лимфоцитов и тимоцитов (типов иммунных клеток). Молочные продукты также содержат иммуноглобулины и сывороточные белки, которые стимулируют синтез антител — молекул, с помощью которых организм борется с любым «чужеродным вторжением».

Ранее были названы восемь продуктов, которые благотворно влияют на здоровье.

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