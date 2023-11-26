В России создали программу для контроля непрерывного массажа сердца

В Пензенском государственном университете (ПГУ) зарегистрировали управляющую программу для аппарата сердечно-легочной реанимации. Адаптивная система будет собирать данные о состоянии пациента и обеспечивать непрерывный непрямой массаж сердца с регулируемыми частотой и глубиной продавливания грудины. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Аппарат сердечно-легочной реанимации применяется при остановках сердца у человека и способен запустить сердце, тем самым вернуть кровообращение по организму.

«Аппарат предназначен для замещения физической работы медицинского работника на всем промежутке реанимации. Он будет выполнять непрерывные автоматические компрессии грудной клетки с заданной частотой и глубиной продавливания. Проконтролирует и распознает отсутствия дыхания и кровообращения. При возникновении критической ситуации аппарат начнет проводить непрямой массажа сердца, искусственное дыхание, интенсивную терапию», — рассказал «Газете.Ru» разработчик программы Кирилл Ильин.

Для правильной работы аппарата требуется контроль параметров пациента, например, перемещения поверхности грудины, частоты компрессий, давления углекислого газа при выдохе, частоты пульса и других показателей в ходе реанимации. Контроль за ними осуществляет управляющая программа, которая работает с помощью тахометра, собранного учеными ПГУ. Сам тахометр устанавливается на корпус аппарата и измеряет количество нажатий механизмом аппарата на грудную клетку пациента в минуту.

«Опытный образец — это и есть тахометр, «мозгами» которого является написанная нами управляющая программа, которая адаптирована под определенный случай — контроль частоты оказываемых нажатий на грудную клетку механизмом аппарата. Мы ее обучили определенным алгоритмам, поэтому она сможет правильно оказывать скорую помощь больному», — говорит Ильин.

Кроме того, программа по беспроводной связи в случае необходимости сможет передать собранную информацию в больницу, где врач уже дожидается пациента. Это поможет быстро и грамотно оказать помощь еще в карете скорой помощи, и при необходимости заблаговременно подготовить реанимацию для оперативного вмешательства.

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