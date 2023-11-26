Подсчитано, сколько стоит болеть простудой в разных странах

Специалисты NetCredit составили рейтинг 152 стран по цене лечения сезонной простуды — отчет опубликован на сайте компании. Самой дорогой страной оказалась Куба.

Стоимость средств от простуды сильно варьируется по всему миру. В исследовании авторы учитывали совокупную стоимость шестидневного запаса лекарств от простуды и сиропа от кашля в каждой стране и пересчитали цену в долларах.

Согласно отчету, больше всего за улучшение самочувствия платят жители Кубы — 31,8$ (2,8 тыс. руб.). За Кубой следуют Белиз (2,4 тыс. руб.), Армения (2,4 тыс. руб.), Румыния (2,3 тыс. руб.) и Самоа (2,1 тыс. руб.). Дешевле всего лечение обходится жителям Гайаны — они платят всего 0,27$ (24 рубля).

Великобритания, занимающая 87-е место, имеет одну из самых низких цен на лекарства в Европе: люди платят около 1 тыс. руб. за лечение. Только в шести европейских странах — Литве, Польше, Боснии и Герцеговине, Швеции, Франции и Чешской Республике — цены на лекарства оказались ниже. В Китае шестидневное лечение от простуды стоит около 600 руб., а в Саудовской Аравии — чуть более 400. Это одни самых низких показателей на Востоке.

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