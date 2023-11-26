Врач рассказал о самой коварной форме холестерина

Липопротеин а — это один из видов холестерина. Его повышенный уровень увеличивает риск атеросклероза даже при нормальном содержании других видов холестерина и максимально здоровом образе жизни. Об этом «Газете.Ru» рассказал кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев.

«Липопротеин а (ЛП а) — один из видов холестерина. Как и липопротеины низкой плотности (ЛПНП), он способствует развитию атеросклероза, тем самым повышая риск инфарктов и инсультов. При этом для снижения уровня холестерина ЛПНП есть эффективные препараты, но одобренного лекарства против ЛП а пока не существует. Более того, некоторые лекарства, снижающие уровень ЛПНП, повышают концентрацию ЛП а. Также на этот вид холестерина не влияет образ жизни. В основном его уровень определяется генетическими факторами, поэтому для более полной оценки своего сердечно-сосудистого риска рекомендуется сдать анализ на уровень ЛП а хотя бы раз в жизни», — объяснил Закиев.

Предполагается, что ЛП а может быть причиной остаточного сердечно-сосудистого риска, то есть повышает вероятность инсультов и инфарктов у пациентов, которые скорректировали все возможные факторы: достигли целевых значений ЛПНП, артериального давления, сахара, отказались от курения и так далее. Еще один возможный фактор остаточного риска — повышенный уровень триглицеридов в крови.

«Упрощая, триглицериды можно назвать жирами. Их уровень часто повышен у тех, кто злоупотребляет жирной пищей и алкоголем, что увеличивает не только сердечно-сосудистый риск, но и может привести к некрозу поджелудочной железы. Основная причина этого — злоупотребление алкоголем, однако в моей практике был пациент, который никогда не злоупотреблял алкоголем, но попал в больницу с панкреонекрозом, а спустя несколько лет при плановом осмотре у него было выявлено как раз очень значительное повышение триглицеридов, которое и могло стать причиной повреждения поджелудочной железы», — рассказал врач.

Ранее кардиолог Закиев рассказал, уровень какого холестерина не нужно снижать.