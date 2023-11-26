Стало известно, какие показатели крови отвечают за долголетие

Новое исследование показывает, что у людей, которые доживают до 100 лет и более, часто встречаются низкие уровни глюкозы, мочевой кислоты и креатинина в крови. Работа опубликована в журнале GeroScience.

Ученые использовали данные 44 636 человек, которые сдавали анализы крови в Центральной лаборатории автоматизации в Стокгольме в период с 1985 по 1996 год. 1224 человека дожили до ста лет. За их показателями крови следили до конца 2020 года. Исследователи проанализировали 12 биомаркеров: мочевую кислоту для оценки уровня воспаления, общий холестерин и глюкозу для оценки здоровья метаболизма, ферменты АЛТ и АСТ, альбумин, гамма-глутамилтрансферазу, щелочную фосфатазу и лактатдегидрогеназу для оценки функции печени, креатинин для оценки здоровья почек, железо и ферритин для исключения анемии.

У долгожителей наблюдались более низкие (но не исключительно низкие) уровни глюкозы, мочевой кислоты и креатинина в крови по сравнению с людьми, которые не дожили до ста. В целом уровни биомаркеров крови у долгожителей реже находились на концах нормального диапазона, чем у остальных. Эти различия в биомаркерах крови наблюдались уже в возрасте 65 лет.

Все изученные показатели крови зависят от образа жизни, поэтому на них можно повлиять. Высокий уровень мочевой кислоты, например, характерен для тех, кто злоупотребляет алкоголем и мясом. Снижению уровня глюкозы и креатинина может способствовать любая активность, в том числе повседневная, не связанная с тренировками.

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