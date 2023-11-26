Археологи нашли уникальное устройство древних шумеров для спасения от засухи

В древнем городе Гирсу, расположенном на юге современного Ирака, шумеры четыре тысячи лет назад построили устройство на водном канале для спасения от засухи. Об этом сообщает Arkeonews.

Жители Гирсу полагалась на развитую ирригацию, которая направляла воду из рек Тигр и Евфрат в каналы, которые поливали сельскохозяйственные поля. Однако период сильной засухи поставил их жизнь под угрозу, и древние шумеры попытались спастись с помощью инженерии.

Ученые из Британского музея с помощью дронов осмотрели деревню Наср и обнаружили на канале длиной 19 километров древнее устройство против засухи. Поскольку оно пересекает водоем, он также претендует на звание самого старого моста в мире.

Устройство представляет собой желоб, который использовался для доставки воды в отдаленные места для сельского хозяйства. Построили его, вероятно, последние поколения, жившие в Гирсу, пытавшиеся спасти свой город от засухи: обнаруженные здесь каменные скрижали говорят о «водном кризисе и последней отчаянной попытке спастись».

Интересно, что древние шумеры, вероятно, пользовались эффектом Вентури — уменьшением давления и увеличением скорости воды, проходящей через узкую трубу. Ранее считалось, что этот эффект начали использовать в технологии только в XVIII веке.

Ранее в Танзании обнаружили странные изображения людей с огромными головами.