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Айсберг размером втрое больше Нью-Йорка сорвался с мели спустя 37 лет

AP: пласт льда площадью 4 тыс. километров надвигается на берега Антарктиды

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ААНИИ

Один из крупнейших в мире айсбергов A23a сорвался с мели и дрейфует за пределами вод Антарктики. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на данные Британской антарктической службы.

Айсберг A23a откололся от антарктического шельфового ледника Филчнера в 1986 году, но сразу же прилип ко дну океана и оставался в море Уэдделла последние 37 лет. Площадь ледяного острова составляет около 4 тыс. квадратных километров, что в три раза больше Нью-Йорка.

По словам ученых, A23a постепенно набирает скорость под действием попутного ветра и течения. Ледяной массив несет прямо к северной оконечности Антарктического полуострова.

Специалисты Британской антарктической службы отметили, что впервые заметили небольшие подвижки в положении айсберга в 2020 году. Исследователи пришли к выводу, что A23a мог освободиться благодаря изменению температуры воды на шельфе. Ледяная гора постепенно таяла, пока окончательно не потеряла сцепление с подводным грунтом и не возобновила свое плавание.

Ранее ученые создали ИИ, который находит новые айсберги на спутниковых снимках за доли секунды.

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