Ученые обнаружили неожиданное преимущество коррупции для экологии развивающихся стран

Группа ученых из Университета Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) пришла к выводу, что коррупция может приносить пользу в странах с развивающейся экономикой, повышая экологическую эффективность и экономические показатели. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Cleaner Production (JCP).

В работе представлен новый подход к анализу охвата байесовских данных (DEA) для изучения экологической эффективности в 144 странах, из которых 35 относятся к развитым, а остальные 109 — к развивающимся.

Авторы проанализировали отношения между формальными институтами в государствах, принимая во внимание такие переменные, как право голоса и подотчетность, политическую стабильность, отсутствие насилия, работу правительства, качество регулирования, верховенство закона и контроль над коррупцией. По словам исследователей, статус страны как развивающейся или развитой играет значительную роль в уровне ее экологической эффективности.

«Коррупция может облегчить экономическую деятельность и повысить экологическую эффективность в странах со слабыми институтами», — отметил автор исследования, доктор Панайотис Зервопулос.

Ученый призвал не считать этот вывод оправданием коррупции как таковой, добавив, что в развитых странах качество контроля за экологической обстановкой выше за счет отлаженных институтов. Но там, где эти институты развиты плохо, сохранению окружающей среды могут способствовать коррупционные факторы.

Ранее ученые отметили позитивное влияние труда детей на плантациях в Эфиопии на экологию.