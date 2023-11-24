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Ученые выяснили, какие инженеры нужны России больше всего

В НИУ ВШЭ установили, что в РФ больше всего востребованны инжнеры-градостроители

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azagitova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Специалисты Института статистических исследований и экономики знаний ИСИЭЗ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) изучили уровень спроса российских предприятий на инженерные кадры. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Как показал анализ, спрос на работников инженерных специальностей резко вырос за последнее десятилетие почти в три раза — с 29,9 тысю в 2010 году до 79,8 тыс. в 2022 году.
Потребность в работниках высшей квалификации по инженерным профессиям составляла вплоть до 2018 г. порядка 2%, но уже в 2020 г. достигла 3,3%, а к концу 2022 г. — 4,7%, превысив относительную потребность по всем специалистам высшей квалификации в целом.

По данным НИУ ВШЭ, сегодня в России наиболее востребованы инженеры по гражданскому строительству (8,6%), геодезисты, картографы и топографы (7%), проектировщики-градостроители и проектировщики транспортных узлов (6,2%), инженеры-электроники (5%), инженеры-химики и инженеры-электрики (4,8%).

Согласно данным ученых, в 2022 году по специальности работали 71,5% выпускников, получивших в 2019–2021 гг. дипломы о высшем образовании в области инженерного дела, технологий и технических наук.

Самыми успешными из молодых инженеров оказались выпускники вузов по направлениям техники и технолгий кораблестрояния и водного транспорта (83,1% трудоустроенных по специальности), электро- и теплоэнергетики (78,6%), информатики и вычислительной техники (78,1%), химических технологий (77,4%), техносферной безопасности и природообустройства (76,9%), прикладной геологии, горного дела, нефтегазового дела и геодезии (75%).

В ИСИЭЗ НИУ ВШЭ подсчтитали, что в 2020 году 63% родителей хотели бы видеть инженером своего сына и 52% — дочь. В 2014 году эти показатели составляли лишь 34% и 24% соответственно.

Ранее в Минобрнауки РФ заявили о расширении практики целевого обучения инженеров в вузах.

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