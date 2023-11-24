Ученые создали материал для регенерации костей

Ученые из Государственного университета Сан-Паулу (Бразилия) разработали биоматериал для регенерации костей. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на результаты исследования. Уточняется, что изобретение ускоряет дифференцировку остеобластов (клеток костной ткани).

Материал представляет собой легированный кобальтом монетит — соединение фосфата кальция, структура которого аналогична костной ткани человека. По словам ученых, монетит уже давно применяется в биомедицинских исследованиях, однако в сочетании с кобальтом обретает совершенно новые свойства.

Исследователи отмечают, что хлорид кобальта способствует гипоксии и заставляет организм увеличивать число кровеносных сосудов, чтобы восполнить недостаток кислорода. Теперь команда намерена провести эксперименты на животных, чтобы лучше изучить свойства изобретения.

В 2023 году в РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского создали прототип устройства для отделения из жировой ткани клеточной фракции с терапевтическим эффектом. Впоследствии с помощью полученных клеток можно будет лечить артроз коленного сустава, асептический некроз головки бедренной кости, свищи при болезни Крона и другие заболевания ишемической природы, об этом «Газете.Ru» рассказал заместитель директора по научной работе РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Илья Еремин.

Ранее российские ученые предложили новый способ лечения аутоиммунных заболеваний.