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Ученые обнаружили опасные последствия созвонов в Zoom

Ученые выявили снижение активности головного мозга на созвонах в Zoom

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Depositphotos

Исследователи из Йельской медицинской школы обнаружили снижение активности передачи нейронных сигналов у людей при общении в видеоконференциях в Zoom по сравнению с общением в реальной жизни. Соответствующая статья была размещена в журнале Imaging Neuroscience.

Сообщается, что при общении в реальности нейроны очень активно реагируют на возможность изучения чужих лиц, что сопровождалось синхронизацией мозговой активности. При этом отмечается, что после 50-минутного общения в видеоконференции настроение собравшихся было хуже, чем после личной встречи такой же длительности.

Участники эксперимента отмечали, что после онлайн-встречи они чувствовали себя «менее живыми, менее счастливыми и менее активными».

До этого стало известно, что личное общение помогает снизить уровень стресса.

Ранее директор дивизиона B2B-продуктов Салют Сбербанка рассказал о правилах безопасной видеоконференции.

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