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Ученые разработали новый потенциальный метод лечения рака крови

Iscience: изменение активности особого гена разрушает раковые клетки при лейкозе

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Исследователи из Галле-Виттенбергского университета в Германии обнаружили, что подавление экспрессии гена MYNRL15 приводит к снижению выживаемости раковых клеток при лейкозе. Результаты опубликованы в Iscience.

К лейкозам относится обширная группа заболеваний, характеризующихся нарушениями процессов формирования, дифференциации и созревания клеток крови. Исследование было сосредоточено на изучении острого миелоидного лейкоза (ОМЛ), при котором быстро размножаются измененные белые кровяные клетки. Накапливаясь в костном мозге, они подавляют рост нормальных клеток крови, что приводит к снижению количества эритроцитов (красных клеток), тромбоцитов (клеток, ответственных за свертываемость крови), и нормальных лейкоцитов.

Ученые выяснили, что выживаемость и скорость размножения этих измененных (раковых) клеток обусловлена активностью особого гена — MYNRL15. Подавление экспрессии этого гена способствовало потере опухолевыми клетками способности бесконтрольно делиться благодаря изменению пространственной организации хроматина — трехмерной структуры генома. Большинство геномов (человека и всех остальных клеточных форм жизни) построено из ДНК. Трансформация локальной структуры хроматина представляют собой составную часть процесса контроля генной экспрессии. Такое вмешательство привело к дезактивации генов, необходимых клеткам ОМЛ для выживания.

Ученые отметили, что их работа открывает новые возможности для лечения лейкемии. Зависимость раковых клеток от MYNRL15 может быть использована для разработки специфических методов генной терапии.

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