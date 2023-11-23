У местного обезболивающего лидокаина нашли антираковые свойства

Препарат лидокаин, часто используемый в качестве местного обезболивающего при медицинских процедурах, может приводить к самоуничтожению раковых клеток. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports.

В апреле 2023 года крупное исследование показало, что выживаемость при раке молочной железы увеличивается, если пациентке перед операцией вводили лидокаин, но механизмы этого эффекта не были известны. В новой работе ученые обнаружили, что этот препарат активирует рецептор горького вкуса T2R14, который в избытке присутствует в различных раковых клетках. Активация T2R14 запускает процесс апоптоза — самоуничтожения раковых клеток.

Хотя T2R14 помогает организму воспринимать горький вкус во рту, функция этого рецептора в других клетках организма неясна. Существует множество лекарств, которые также активируют T2R14. Теперь они смогут найти применение в лечении рака.

«Хотя мы не предполагаем, что лидокаин может вылечить рак, нас воодушевляет возможность того, что он может дать преимущество в лечении рака головы и шеи», — отметили ученые.

Ранее ученые нашли способ предсказать риск рака легкого у некурящих.