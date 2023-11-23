Перечислены болезни, которые можно лечить при помощи жира пациента

Сегодня из жировой ткани пациента можно выделить клеточную фракцию с терапевтическим эффектом. Ее можно применять для лечения артроза коленного сустава, асептический некроза головки бедренной кости, свищей при болезни Крона и других заболеваний ишемической природы, включая ишемическую болезнь сердца и нижних конечностей, об этом «Газете.Ru» рассказал заместитель директора по научной работе РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Илья Еремин.

Отделяемая клеточная фракция состоит из мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток (ММСК), которые похожи на стволовые клетки костного мозга по свойствам. В состав также входят клетки внутренней выстилки сосудов, гладкомышечные клетки, тканевые макрофаги и лейкоциты. Введение этого состава помогает восстановить кровоснабжение и запустить процесс регенерации тканей.

«Таким способом можно лечить огромное количество заболеваний, в основе которых лежат процессы ишемии. Например, любые рубцовые изменения, хроническое воспаление сопровождается разрастанием соединительной ткани. С точки зрения организма соединительная ткань ограничивает такие очаги, чтобы вредные продукты распада как можно меньше проникали и отравляли окружающие ткани. Соединительная ткань формируется как раз в условиях недостаточности кровоснабжения, именно поэтому возникает хронизация болезни», – объяснил Еремин.

По его словам, при помощи такого метода ученые могут точечно воздействовать на звенья любых патологических процессов, в основе которых лежит ишемическое повреждение, то есть недостаток кровоснабжения. В будущем таким способом будет возможно лечить ишемическую болезнь сердца и нижних конечностей.

«Но сердце такой орган, вмешательства в который могут приводить к непредсказуемым результатам. В том числе могут возникать и нетипичные очаги ритма, не там расположенные, может происходить какой-то процесс кальцификации и т.д. Конечно, это нужно сначала исследовать на животных моделях. Хроническая ишемия нижних конечностей тоже тяжелейшая проблема. Если мы кровоснабжение можем восстановить, то явно нужно этим заниматься», – отметил специалист.

По его словам, у терапии фракцией из жировой ткани огромное будущее, потому что перечень применений большой. Сейчас в РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского проводятся исследования, результаты которых покажут возможности терапии.

Подробнее об этих исследованиях, способах получения клеточной фракции и о том, когда такой метод терапии станет доступен по всей стране, – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Еремин описал перспективный способ лечения артроза коленного сустава.