Составлен рейтинг вузов по качеству подготовки ИИ-специалистов

На международной конференции по ИИ и машинному обучению AI Journey представили рейтинг российских вузов по качеству подготовки ИИ-специалистов. В группу лидеров вошли три вуза НИУ ВШЭ, МФТИ и НИУ ИТМО. Средняя зарплата выпускников этих учебных заведений составила порядка 140 тыс. рублей.

В итоговом рейтинге учебные заведения были распределены по 12 группам: от А+ (лидеры) до Е+ (начинающие). После вышеназванных вузов с оценкой А+ в рейтинге стоят учебные заведения с оценкой А. Она была присвоена МГУ им. М.В. Ломоносова и СПбГУ. В категорию B+ вошли МГТУ им. Н.Э. Баумана, УрФУ им. Б.Н. Ельцина, в категорию В – МИФИ, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Университет Иннополис.

Для объективной оценки качества подготовки специалистов по ИИ эксперты отобрали 13 критериев, в числе которых: уровень зарплат выпускников, их востребованность у работодателей, статистика трудоустройства в компании Альянса, наличие публикаций на конференциях и в научных журналах, количество призеров студенческих олимпиад и средний балл ЕГЭ, наличие программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию Альянса.

«Построение технологического суверенитета возможно только с помощью большого количества высококвалифицированных кадров, поэтому одна из задач Рейтинга — привлечь внимание молодежи к образованию в сфере искусственного интеллекта, показать престиж и пользу этих профессий для экономики страны, а также востребованность ИИ-специалистов на рынке труда. Считаю, что появление такого исследования станет важной вехой и в развитии вузовского образования, оно позволит университетам обмениваться лучшими практиками как с индустриальными партнерами, так и с коллегами по высшей школе», — рассказал заместитель Министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.

Рейтинг российских вузов по качеству подготовки ИИ-специалистов разработан Альянсом в сфере ИИ по поручению президента РФ от 29 января 2023 года при поддержке Правительства РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

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