В России создано устройство для получения лекарства из жира пациентов

В РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского создали прототип устройства для отделения из жировой ткани клеточной фракции с терапевтическим эффектом. Впоследствии с помощью полученных клеток можно будет лечить артроз коленного сустава, асептический некроз головки бедренной кости, свищи при болезни Крона и другие заболевания ишемической природы, об этом «Газете.Ru» рассказал заместитель директора по научной работе РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Илья Еремин.

Отделяемая клеточная фракция состоит из мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток (ММСК), которые похожи на стволовые клетки костного мозга по свойствам. В состав также входят клетки внутренней выстилки сосудов, гладкомышечные клетки, тканевые макрофаги и лейкоциты. Введение этого состава, например, в колено при артрозе помогает восстановить кровоснабжение и запустить процесс регенерации тканей.

«Прототип прибора представляет собой одноразовый инструмент, в замкнутой камере которого располагается система терок и сеток. Хирург устанавливает его между двумя шприцами и прогоняет жировую ткань, чтобы получить терапевтический продукт. Он содержит фрагменты жирового матрикса и может, помимо регенерации, еще восстанавливать небольшой дефицит объема мягких тканей, что важно, например, при закрытии свищевых ходов», – объяснил Еремин.

По словам специалиста, таким методом получения терапевтического препарата из жира может овладеть любой хирург за 10 минут, специальные знания для этого не нужны. В декабре будет завершено изготовление макетных образцов и начнутся лабораторные испытания.

«Мы вместе с физиками из Бауманского университета провели все необходимые расчеты, исходя из результатов которых смогли смоделировать прототипы устройства. Сейчас мы испытываем их в нашей лаборатории на образцах жировой ткани, оцениваем все варианты системы. До конца года мы должны определиться с конечным дизайном медицинского изделия, а в первом-втором квартале следующего — изготовить предсерийные образцы. С середины следующего года должны будем начать процедуру регистрации», – заключил специалист.

Подробнее о способах получения клеточной фракции, при каких еще заболеваниях ученые применяют этот метод и когда такой метод терапии станет доступен по всей стране – в материале «Газеты.Ru».

Ранее специалист объяснил, как хирурги используют собственный жир пациентов для их лечения.