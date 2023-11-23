Геологи нашли ресурсы для производства воды прямо на Луне

Участники будущих лунных миссий смогут добывать воду из камней и грунта, собранных на поверхности Луны. К такому выводу пришли ученые из Исследовательской лаборатории ВМС (NRL) США. Статья опубликована в научном журнале Communications Earth and Enviroment (CEE).

Специалисты проанализировали образцы лунных минералов, переданных NRL из NASA. Исследователи впервые обнаружили водород в одной из проб.

«Водород потенциально может стать ресурсом, который можно будет использовать непосредственно на поверхности Луны», — заявила ведущий автор исследования Кэтрин Берджесс, геолог из NRL.

Согласно существующим оценкам, доставка всего одной бутылки с водой на Луну будет стоить несколько тысяч долларов. Создание ресурсов для жизнеобеспечения лунных миссий из местных материалов представляется менее затратным. Кроме того, воду можно разделить на кислород и водород, чтобы использовать образовавшиеся газы в качестве ракетного топлива для полетов между Луной, Землей и Марсом.

По словам ученых, их открытие имеет важное значение для изучения стабильности и устойчивости молекулярного водорода за пределами лунных полюсов, где сконцентрированы основные запасы льда на Луне. Проанализированные образцы были собраны вблизи экватора спутника нашей планеты.

Ранее ученые нашли способ сделать лунный грунт пригодным для земледелия.