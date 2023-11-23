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Врачи рассказали, может ли размер полового члена измениться с возрастом

The Conversation: с возрастом размер и внешний вид пениса меняются незначительно

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Андролог Ло Цзинхань и репродуктолог Роб Маклахлан из института Хадсона рассказали, что длина, обхват и внешний вид полового члена не должны значительно меняться с возрастом. Об этом сообщает The Conversation.

Специалисты объяснили, что уменьшение размеров пениса может быть вызвано некоторыми заболеваниями, такими как ожирение и болезнь Пейрони, а также перенесенной операцией на предстательной железе. Скопление избыточного количества жира в нижней части живота связано с визуальным укорачиванием полового члена. Болезнь Пейрони, или фибропластическая индурация пениса, характеризуется его искривлением вследствие прогрессирующих фиброзных изменений в белочной оболочке.

Вредные привычки, сахарный диабет, гипертония и некоторые венерические заболевания могут привести к длительному воспалительному процессу, способствующему формированию грубой рубцовой ткани (фиброзу) в волокнистой оболочке, которая простирается по длине пещеристых и губчатого тел полового члена. Иногда белочная оболочка теряет свою эластичность в зоне, где протекал воспалительный процесс, что приводит к искривлению полового члена во время эрекции.

Врачи отметили, что физические и функциональные изменения полового члена являются маркерами общего состояния здоровья и самочувствия мужчины. Также специалисты добавили, что эректильная дисфункция или импотенция может указывать на наличие серьезных проблем, таких как болезни сердца, высокое кровяное давление, диабет и расстройства нервной системы. Андролог и репродуктолог порекомендовали мужчинам регулярно посещать врача и проходить необходимые обследования.

Ранее ученые установили, как изменился средний размер пениса.

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