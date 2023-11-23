Ученые рассказали, как предотвратить вторичный инсульт

Исследователи из Университета штата Мэн (США) в составе научного коллектива рассказали, что прием витаминов В9, В6 и В12 может защитить от вторичного инсульта. Они поделились результатами исследования в Dovepress.

Повторный инсульт — это рецидив острого нарушения кровообращения в головном мозге или мозгового кровоизлияния, который может повториться даже после успешного лечения. Причиной вторичного инсульта может быть повышение в организме уровня гомоцистеина — аминокислоты плазмы крови. Гомоцистеин является продуктом деметилирования другой аминокислоты — метионина. При повышении уровня гомоцистеина она повреждает тканевые структуры артерий и приводит к разрыхлению их стенок, образованию локальных дефектов в эндотелии, что, в свою очередь, ведет к оседанию на сосудистую стенку холестерина и кальция.

Повышенный уровень гомоцистеина является результатом генетических мутаций или недостаточных запасов витаминов В6, В12 и В9 в организме. Исследователи отметили, что прием соответствующих добавок поможет защититься от повторного инсульта. Кроме того, эти витамины можно получать и с пищей. Они содержатся в мясе, рыбе, сыре, орехах и овощах.

Ранее был назван фактор, без которого витамин D не улучшит здоровье сердца.