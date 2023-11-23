Врач рассказала, как избежать пищевого отравления

Размораживание мяса и рыбы на кухонном столе, а также их хранение совместно с другими продуктами может привести к пищевому отравлению. Об этом специалист по токсикологии Диана Канелло рассказала MedicalXpress.

Канелло объяснила, что мясо, рыба и морепродукты должны храниться в холодильнике отдельно, чтобы не инфицировать другие типы пищи патогенными бактериями. Кроме того, размораживать такие продукты на кухонном столе может быть опасно. Долговременное нахождение пищи на открытом пространстве повышает риск ее заражения сальмонеллой и золотистым стафилококком. Более безопасным способом разморозки является использование микроволновой печи.

Врач добавила, что все продукты питания, в том числе фрукты и овощи, нужно мыть тщательно. Кроме того, для нарезки пищи разных типов не стоит использовать один и тот же нож и разделочную доску. Это может спровоцировать перекрестное заражение. Оно происходит, когда болезнетворные бактерии распространяются между кухонными принадлежностями и бытовой техникой.

Также во время приготовления пищи стоит пользоваться термометром, чтобы убедиться, что ингредиенты подверглись термической обработке при нужной температуре. Это необходимо для устранения бактерий, вирусов и других микроорганизмов, которые могут вызвать серьезные заболевания.

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