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В говядине и молоке нашли вещество, помогающее организму бороться с раком

Nature: жирная кислота из мяса и молока помогает иммунитету бороться с раком

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Ученые из Калифорнийского университета в Чикаго обнаружили, что транс-вакценовая жирная кислота, содержащаяся в говядине, баранине и молочных продуктах, улучшает способность иммунных клеток человека находить и уничтожать раковые опухоли. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Биологи проанализировали данные из каталога, содержащего около 700 известных метаболитов, которые поступают в организм человека с пищей. Они проверили наиболее перспективные вещества на их способность влиять на борьбу с раком путем активации CD8+ Т-клеток иммунитета, критически важных для уничтожения раковых или инфицированных вирусом клеток.

Наиболее эффективной оказалась транс-вакценовая кислота, присутствующая в грудном молоке. Кормление мышей диетой, обогащенной этим веществом, значительно снижало способность к росту раковых опухолей кожи и толстой кишки. Транс-вакценовая кислота повысила способность CD8+ Т-клеток проникать в опухоли.

Также биологи изучили образцы крови, взятые у пациентов, проходящих лечение лимфомы с помощью CAR-T-клеточной иммунотерапии. Пациенты с более высоким уровнем транс-вакценовой кислоты, как правило, лучше реагировали на лечение, чем пациенты с более низким уровнем. Ученые считают, что транс-вакценовую кислоту можно использовать в качестве пищевой добавки для усиления ответа на иммунотерапию у больных раком, но необходимы дополнительные исследования.

Ранее ученые нашли способ выявлять рак желудка с точностью 90%.

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