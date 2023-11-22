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«Джеймс Уэбб» обнаружил органический газ и воду на экзопланете в созвездии Орла

Nature: атмосфера планеты WASP-80 b в 163 световых годах от Земли содержит метан

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Wikimedia Commons

Американские астрономы из Исследовательского центра Эймса NASA и Университета штата Аризона с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» обнаружили метан и водяной пар в атмосфере экзопланеты WASP-80 b, расположенной в 163 световых годах от Земли в созвездии Орла. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

По словам ученых, самым важным результатом проделанной работы стало открытие метана на столь далеком объекте. Как правило, молекулы этого органического газа трудно найти с помощью существующих методов космической спектроскопии на большом расстоянии.

Исследователи решили эту проблему, объединив два основных вида наблюдений — транзитный и способ затмения. При транзите астрономы следят за небесным телом, когда оно проходит перед своей звездой, а при затмении — когда планета заходит за светило.

Измерив инфракрасное излучение WASP-80 b во время различных фаз движения по своей орбите, специалисты получили данные о том, сколько энергии поглотили те или иные молекулы в составе атмосферы планеты.

Затем ученые проанализировали информацию с помощью двух моделей, показавших, что на WASP-80 b есть метан и водяной пар. Хотя оба этих вещества могут указывать на наличие условий для жизни, WASP-80 b почти наверняка необитаема, поскольку представляет собой газовый гигант размером с Юпитер. Температура на поверхности планеты из-за близости к звезде составляет более 550°C.

Астрономы отметили, что сделанное ими открытие позволит сравнивать планеты нашей Солнечной системы с мирами, которые находятся далеко за ее пределами.

Ранее ученые обнаружили признаки существования подземного океана на Плутоне.

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