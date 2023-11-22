В России создали систему моментального взвешивания свиней по записи с камер

Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета имени В.И. Ленина «ЛЭТИ» создали систему экспресс-взвешивания свиней по их геометрическим размерам с видеозаписей. В будущем взвесить свинью будет возможно при помощи камеры смартфона. Об этом «Газете.Ru» рассказали в «ЛЭТИ».

Современные свинофермы представляют собой гигантские комплексы, предназначенные для полного технологического цикла — от воспроизводства до убоя и переработки мяса свиней. На таких предприятиях может одновременно находиться до нескольких тысяч животных, которых нужно регулярно взвешивать. Для этого сотрудники должны разместить и зафиксировать каждое животное на обычных весах, но это слишком трудно и долго, а также может вызвать стресс у свиней.

«Мы создали нейросетевую модель, которая в автоматическом режиме измеряет вес свиней по геометрическим размерам, определяемым на основе записей с обычной видеокамеры. Поскольку для работы такой системы требуется всего несколько секунд записей для каждого животного, это позволит значительно ускорить и облегчить процедуру взвешивания и для сотрудников комплекса, и для самих свинок», – рассказала «Газете.Ru» инженер кафедры автоматики и процессов управления (АПУ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дария Валенкова.

Определение веса с помощью анализа геометрических размеров является возможным, поскольку существует зависимость между весом свиньи и габаритами ее тела, например, такими как обхват груди и живота, высота туловища, длина и ширина тела. Зная эти закономерности, ученые ЛЭТИ определили, как они соотносятся.

«В перспективе наша система может использоваться на любом свинокомплексе вне зависимости от его размеров и численности поголовья. Сотрудникам потребуется только установить под потолком камеру, например, в месте перегона свиней. Все животные будут зафиксированы на видео, по которым с помощью нашей нейросетевой модели информация о весе определится автоматически и поступит на компьютер оператора системы. Кроме того, сейчас мы работает над созданием еще более удобного мобильного приложения, чтобы проводить взвешивание прямо со смартфона», – отмечает Валенкова.

Ученые ЛЭТИ продолжают работать над совершенствованием системы. В ближайшее время вместе с индустриальным партнером проекта база данных видеозаписей животных будет увеличена. Кроме того, планируется уточнить параметры математической модели измерения геометрических размеров.

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