Психолог рассказал о событиях в детстве, которые часто сопровождают становление маньяка

Жестокость по отношению к животным, а также эпизоды ранней травматизации, – например, черепно-мозговые травмы первого года жизни, родовые травмы или насилие в детстве, распространены среди серийных сексуальных маньяков, рассказал «Газете.Ru» профессор Николай Дворянчиков, декан факультета «Юридическая психология» МГППУ, который больше 10 лет проработал в Лаборатории судебной сексологии Центра им. Сербского и лично беседовал с сотнями преступников.

«Жестокость с животными – один из индикаторов, что у человека есть неблагополучие. Если он стремится причинять кому-то боль, скорее всего, это связано с его собственными болезненными дискомфортными переживаниями, поэтому созерцание боли другого позволяет ему почувствовать себя лучше», – рассказал психолог.

По его словам, у тех, кого можно отнести к группе серийных сексуальных маньяков также были эпизоды ранней травматизации — черепно-мозговые травмы первого года жизни или родовые травмы. Не редко могли иметь место ситуации, когда они сами становились жертвами насильственных действий или свидетелями насильственных действий в отношении других людей.

«Такой опыт носит характер психотравмы, а всякая психотравма устроена таким образом, что вынуждает человека найти по отношению к этому впечатлению относительно комфортную для себя позицию», – объяснил Дворянчиков.

Согласно «треугольнику Карпмана», позиция человека относительно психотравмирующего опыта может проявляться через роли «жертва»-«насильник»-«спасатель».

«Если он занимает позицию жертвы, то, находясь под гнетом этого опыта, он становится беспомощным и освобождает себя от принятия важных решений. Если он исполняет роль спасателя, то в отношении этого травматического опыта он реализует стратегию помощи тем, кто в ней нуждается. Но в этом треугольнике есть и позиция насильника или преследователя. Человек может занять ее, и ему будет комфортно проявлять жестокость по отношению к другим людям. И в этом тоже проявляется механизм идентификации с агрессором, в котором основополагающим является феномен бессознательного, описанный Зигмундом Фрейдом и его дочерью, Анной Фрейд», – объяснил специалист.

Именно поэтому, как отметил Дворянчиков, эпизод, когда человек причиняет боль животному, как правило, присутствует в том или ином виде в раннем периоде у тех, кто потом становится маньяком.

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