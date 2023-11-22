Психолог объяснил, зачем маньяки коллекционируют вещи жертв

Коллекционирование для маньяка — это возможность продлить переживание, связанное с преступлением, что позволяет им меньше убивать, рассказал «Газете.Ru» профессор Николай Дворянчиков, декан факультета «Юридическая психология» МГППУ, который больше 10 лет проработал в Лаборатории судебной сексологии Центра им. Сербского и лично беседовал с сотнями преступников.

«Они коллекционируют трофеи от своих жертв, вещи. В моей практике был преступник, который собирал фотографии и нижнее белье своих жертв. Фотографии он забирал из документов убитых женщин. Эту коллекцию нашли у него дома, наряду с этим он хранил ключи, ножи, была у него и подборка заметок про других маньяков», — привел пример профессор.

Коллекционирование для некоторых состояний выполняет функцию саморегуляции. По словам Дворянчикова, это можно сравнить с пасьянсом: человек, раскладывая предметы своей коллекции, испытывает некую гармонию, подчиняя мир этих вещей определенной логике, испытывает эмоциональный комфорт.

Также есть и те маньяки, которые используют вещи жертв для пролонгации сексуальных переживаний, связанных с опытом, который они испытали в момент правонарушения.

«В моей практике был случай, когда маньяк совершил первое преступление, и, получив сильные впечатления, использовал вещи и фотографию жертвы, воспроизводя этот опыт по памяти, делая его максимально реалистичным, сопровождая сексуальными фетишистскими манипуляциями. Какое-то время они ему приносили достаточно сильные впечатления, которые частично напоминали ему пережитый опыт. Но этот опыт со временем потерял интенсивность, потускнел и ему хотелось новых впечатлений», — отметил специалист.

Подробнее о том, все ли маньяки психически нездоровы, можно ли найти единообразие в поведении всех маньяков, и существуют ли маньяки без сексуальной мотивации, — в материале «Газеты.Ru».

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