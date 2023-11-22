Найден способ предсказать риск рака легкого у некурящих

ИИ может эффективно распознать высокий риск рака у некурящих людей по рентгеновским снимкам легких. Доказавшее это исследование будет представлено на ежегодном собрании Радиологического Общества Северной Америки (RSNA).

Хотя курение признано главным фактором риска рака легкого, примерно 10-20% случаев этой опухоли приходятся на никогда не куривших – людей, которые никогда не курили сигарет или выкурили менее 100 сигарет за всю жизнь.

В новом исследовании ученые из Гарвардской медицинской школы разработали алгоритм глубокого обучения «CXR-Lung-Risk», использовав 147 497 рентгенограмм грудной клетки, полученных от более чем 40 тысяч людей.

Исследователи проверили модель на 17 407 пациентах со средним возрастом 63 года. 28% из них ИИ классифицировал как людей с высоким риском рака легкого. Даже после поправки на пол, возраст и перенесенные легочные инфекции риск рака легких у них был в 2,1 раза выше, чем в группе низкого риска. У 2,9% этих пациентов позже был диагностирован рак легких. Такой уровень заболеваемости означает, что этим пациентам нужно было рекомендовать скрининг рака с помощью КТ — более информативного метода исследования.

Данная работа доказывает, что ИИ может быть использован для выявления некурящих пациентов, которым требуется более тщательный скрининг рака легкого.

Ранее ученые нашли способ выявить рак желудка с точностью 90%.