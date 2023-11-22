Врач рассказал, почему симптомы простуды обостряются к вечеру

Диего Хиджано, специалист по инфекционным заболеваниям в детской исследовательской больнице Святого Иуды, рассказал, что с наступлением темноты иммунные клетки организма становятся более активными. Их работа запускает воспаление — эволюционный инструмент, с помощью которого уничтожаются патогены. Этот процесс сопровождается обострением симптомов простуды. Об этом сообщает Daily Mail.

Циркадные ритмы — это циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Врач объяснил, что с заходом солнца иммунные клетки, целью которых является уничтожение патогенных бактерий и вирусов, становятся более активными. Запускается воспаление — форма иммунного ответа, направленная на устранение продуктов и агентов повреждения в организме. Это естественный процесс, который зачастую сопровождается болью. При простуде к вечеру у человека может повыситься температура, обостриться боль в горле.

Кроме того, в соответствии с циркадными ритмами по окончании светового дня в организме человека снижается концентрация гормона кортизола. Он регулирует стресс в организме. Его снижение в вечернее время суток обусловлено необходимостью успокоиться и подготовиться ко сну. Кроме того, этот гормон обладает противовоспалительным действием. Тем не менее, вечером оно неспособно проявиться в полной мере, что также может стать причиной ухудшения самочувствия при простуде.

Ранее врачи рассказали, как избежать простуды.