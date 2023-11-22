Стало известно, как нарушения слуха связаны с деменцией

Исследование ученых из Калифорнийского университета, результаты которого опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease (J-ALZ), показало, что нарушение слуха способно привести к изменениям в областях мозга, отвечающих за обработку звуков и внимание. Потенциально это может стать причиной развития деменции.

В исследовании приняли участие 130 человек, в числе которых были люди с нарушениями слуха. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья испытуемых и провели им магнитно-резонансную томографию (МРТ) для отслеживания патологических изменений в структуре мозга. Выяснилось, что нарушения слуха приводят к микроструктурным трансформациям слуховых областей височной и лобной доли, связанных с обработкой речи, а также частей мозга, ответственных за внимание.

Ученые добавили, что такие изменения потенциально могут повышать риск развития деменции. Вероятнее всего, это связано с необходимостью прилагать дополнительные умственные усилия в попытке расслышать звуки окружающей среды и понять человеческую речь. Такие действия могут перегружать мозг. Тем не менее, механизмы, лежащие в основе этой взаимосвязи, еще не изучены до конца.

Отмечается, что использование слуховых аппаратов, просмотр телевизора с субтитрами и общение с людьми в спокойной обстановке могут снизить риск развития деменции у людей с тугоухостью.

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