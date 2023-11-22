Кубанские ученые создали полимерную мембрану для восстановления барабанной перепонки

Специалисты Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) разработали биодеградируемую мембрану из природных полимеров для восстановления барабанной перепонки. Об этом «Газете.Ru» рассказала один из разработчиков Анастасия Крысоватая. Проект был представлен на форуме «Наукабиомед».

«В результате травматизации барабанной перепонки в 22% случаев формируются стойкие перфорации, требующие хирургического лечения. Это отверстие или разрыв наружной стенки барабанной перепонки, что вызывает боль, шум или звон в ухе, а также ухудшение слуха. Обычно хирурги используют в качестве трансплантата фасцию височной мышцы или хрящ козелка ушной раковины. Однако эта дополнительная операция сопряжена с высоким риском развития осложнений», — объяснила Крысоватая.

По ее словам, разработанная гидрогелевая биодеградируемая мембрана будет пластом закрывать зону травмы, и по ней будут направляться волокна соединительной ткани. Таким образом мембрана будет способствовать восстановлению тканей барабанной перепонки.

«Мембрана позволяет ускорить заживление раны, снизить травматичность мирингопластики и риски возникновения рецидивов. Кроме того, она ускоряет процесс операции: хирургу нужно всего лишь вырезать нужный кусочек мембраны и наложить на рану, не делая дополнительных разрезов для взятия аутотрансплантата», — рассказала Крысоватая.

Состав материала мембраны сейчас патентуется, поэтому разглашать его ученые не могут. Однако известно, что основной компонент материала — альгинат натрия. Он уже давно используется в медицинском применении на людях, поэтому доказал свою безопасность.

«Сейчас у нас уже есть первые образцы мембраны, и недавно мы провели испытания на кролике для уточнения техники проведения операции. Сейчас мы ищем финансирование для проведения дальнейшей работы»,— заключила Крысоватая.

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