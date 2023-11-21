Ученые выяснили, что отходы кофеен могут помочь бороться с болезнью Альцгеймера

Американские ученые из Техасского университета в Эль-Пасо нашли в кофейной гуще вещества, способные противостоять нейродегенеративным изменениям в мозге, включая болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Research (ER).

Специалисты выяснили, что из кофеиновой кислоты, получаемой из отработанных молотых зерен кофе, можно создать так называемые углеродные квантовые точки.

«Углеродные квантовые точки на основе кофеиновой кислоты могут изменить методы лечения нейродегенеративных заболеваний. Наша цель — найти лекарство, воздействуя на атомные и молекулярные основы, которые управляют этими состояниями», — отметил ведущий автор исследования Джйотиш Кумар.

Нейродегенеративные заболевания в первую очередь характеризуются потерей нейронов — клеток головного мозга. Это подавляет не только когнитивные способности человека, но и базовые функции, включая речь и возможность двигаться.

Нейродегенеративные расстройства на ранних стадиях и вызванные образом жизни или факторами окружающей среды имеют несколько общих черт. К ним относятся повышенные уровни свободных радикалов – частиц, содержащих один или несколько неспаренных электронов. Они повреждают здоровые клетки, отнимая у них электроны и запуская окислительную реакцию.

Команда обнаружила, что углеродные квантовые точки из кофе защищают ткани, удаляя свободные радикалы или предотвращая окисление без каких-либо существенных побочных эффектов.

Кофейная кислота принадлежит к семейству соединений, называемых полифенолами. Это соединения растительного происхождения, известные своими антиоксидантными свойствами. Кофейная кислота уникальна, поскольку может проникать через гематоэнцефалический барьер и таким образом оказывать воздействие на клетки внутри мозга, уточнили ученые.

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