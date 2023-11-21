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Ученые назвали продукт, повышающий качество спермы

Science Direct: орехи положительно влияют на качество спермы

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Ученые из Университета Монаша (Австралия) обнаружили, что употребление более 60 граммов орехов в день благотворно влияет на мужскую фертильность за счет повышения жизнеспособности и подвижности сперматозоидов. Результаты исследования опубликованы в Science Direct.

Научная работа представляет собой мета-анализ. Ученые проанализировали четыре крупных исследования, которые были сосредоточены на изучении влияния здорового образа жизни и правильного питания на способность организма к продолжению рода. Исследователи из Австралии стремились выяснить, может ли употребление орехов повлиять на мужскую фертильность.

Результаты показали, что у мужчин, соблюдавших 12-недельную диету, которая предполагала употребление 60-75 граммов орехов в день, значительно улучшилась подвижность, жизнеспособность и морфология сперматозоидов. Морфологическая оценка представляет собой анализ, который показывает, является ли внешнее строение сперматозоидов, их размер и соотношение частей нормальными.

Механизмы, лежащие в основе этого положительного эффекта, еще предстоит изучить. Также ученые заявили о необходимости новых исследований, направленных на изучение влияния орехов на женское здоровье.

Ранее ученые нашли причину, по которой у мужчины может не быть спермы.

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