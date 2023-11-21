Мир впервые ненадолго преодолел критический порог потепления

Температура Земли ненадолго поднялась выше критического порога, который, как предупреждали ученые на протяжении десятилетий, может иметь катастрофические и необратимые последствия для планеты и ее экосистем. Впервые глобальная средняя температура в пятницу на прошлой неделе была более чем на 2 градуса по Цельсию выше, чем до индустриализации, согласно данным, которыми поделилась в социальной сети X заместитель директора Службы по изменению климата Коперника Саманта Берджесс.

Порог был преодолен лишь временно и это не означает, что мир находится в постоянном состоянии потепления выше 2 градусов, но это симптом того, что на планете становится все жарче и жарче и она движется к ситуации, когда климатический кризис серьезно повлияет на жизнь людей и всего вокруг.

Превышение отметки в 2 градуса в пятницу произошло за две недели до начала климатической конференции ООН COP28 в Дубае, где страны подведут итоги своего прогресса в выполнении обязательств Парижского климатического соглашения. Они должны ограничить глобальное потепление на 2 градуса выше, чем в доиндустриальное время. Страны должны достичь порога при потеплении в 1,5 градуса.

Один день потепления выше 2 градусов «не означает, что Парижское соглашение было нарушено», сказала Берджесс CNN, «но подчеркивает, как мы приближаемся к этим международно согласованным ограничениям». Мы можем ожидать увеличения частоты 1,5- и 2-градусных дней в ближайшие месяцы и годы, добавила специалист.

Новый отчет ООН показал, что даже если страны выполнят свои текущие обязательства по сокращению выбросов, где-то в этом столетии мир достигнет уровня от 2,5 до 2,9 градуса потепления.

Но температура в 1,5 градуса не является пределом для Земли: каждая доля градуса, превышающая эту величину означает более сильные последствия для Земли. Потепление на 2 градуса подвергает гораздо больше население риску опасных погодных явлений и увеличивает вероятность того, что планета достигнет необратимых переломных моментов, таких как разрушение полярных ледяных щитов и массовая гибель коралловых рифов.

Ранее в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров.