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В Белом доме ответили на вопрос об отказе от технологий SpaceX после заявлений Маска

Кирби заявил, что власти не откажутся от технологий SpaceX после заявлений Маска

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Global Look Press/SpaceX

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби ответил на вопрос о возможном отказе от использования технологий компании SpaceX после «антисемитских» заявлений главы компании Илона Маска. Об этом сообщает РИА Новости.

Кирби заявил, что американская администрация не планирует отказываться от использования технологий SpaceX, несмотря на неприемлемые высказывания Маска. Он подчеркнул, что было бы глупо отказываться от инноваций, предложенных частным бизнесом.

Ранее Маск одобрил публикацию, в которой утверждалось, что сообщества евреев якобы распространяют ненависть к белым. За такую позицию Маск был подвергнут критике. Официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс обвинил его в продвижении антисемитизма.

Несколько крупных американских кинокомпаний, включая Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate, приостановили размещение рекламы в социальной сети, принадлежащей SpaceX, в ответ на заявления ее владельца. Аналогичное решение приняли Apple, Walt Disney и IBM.

Сам Маск отверг обвинения некоторых СМИ в антисемитизме. Предприниматель заявил, что он стремится к лучшему для человечества и желает процветания для всех.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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