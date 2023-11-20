Роборука сможет печатать ткани прямо на пациентах с ожогами

В СамГМУ научат роборуку немецкого производителя KUKA для создания биоинженерных конструкций и персонифицированных имплантов печатать ткани прямо на пациенте при лечении обширных ожогов, язв и других повреждений. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Центре компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ.

Такая роборука оснащается специальной насадкой, через которую подаются гидрогели и биочернила, которые по своему составу наиболее адаптированы к собственным тканям пациента.

«Роборука может быть использована в качестве продвинутого устройства для биопечати как в лаборатории, так и непосредственно на пациенте. Во время операции движения роборуки синхронизируются с подачей биоматериала, учитывая движение тела (например, при дыхании). Таким образом можно будет вылечить сложные и обширные ожоги, язвы и повреждение тканей», — рассказала «Газете.Ru» руководитель Центра биомедицинских клеточных продуктов ЦК НТИ на базе СамГМУ, директор НИИ «БиоТех» СамГМУ Лариса Волова.

В качестве чернил используются гидрогели, получаемые из аллогенных биоматериалов, которые по своему составу наиболее адаптированы к собственным тканям пациента.

Благодаря принципу обратной связи роборука способна запоминать те действия, которым ее обучает оператор, перемещая манипулятор. При дополнительном оснащении роборуки сверлом или фрезой, она может работать как сложный шестиосный станок и использоваться для изготовления сложных персонифицированных имплантатов, полностью соответствующих геометрии заданной 3D-модели.

Ранее в России начали создавать аналоги биологических тканей из полимеров.