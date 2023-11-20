Сексолог описал методики продления полового акта

Для продления времени полового акта существуют две методики, которые нужно выполнять вместе с партнером. Это методика австралийца Ли Симмонса, а также американских сексологов Мастерса и Джонсон, рассказал «Газете.Ru» врач-сексолог, психотерапевт Научно-клинического центра «Карповка+» Олег Гулько.

«Методика Симмонса состоит из пяти этапов, каждый необходимо завершить семяизвержением. Первый – стимуляция полового члена сухой рукой до 15 минут, с сохранением эрекции без семяизвержения в течение трех попыток подряд. Третий подход должен закончится эякуляцией. Второй – стимуляция с применением лубриканта», – рассказал Гулько.

Третий и четвертые этапы повторяют первые два, но на этот раз член стимулирует партнерша.

«Пятый этап – это половой акт в позе наездницы, при приближении эякуляции движения прекращаются или выполняются с прерыванием. Продолжительность — до 15 минут с сохранением эрекции без эякуляции в трех попытках подряд, после последней должно произойти семяизвержение», – объяснил Гулько.

Методика Мастерса и Джонсон предполагает, что партнерша стимулирует половой член мужчины до приближения эякуляции.

«Перед эякуляцией она кладет свою руку так, чтобы большой палец находился в области уздечки полового члена, остальные четыре пальцы находились с противоположной стороны, следующим действием он производит несколько сильных сжатий, большим пальцем, по направлению к другим пальцем. Это даст мужчине ощущение снижения сексуального напряжения, и тогда чувство момента эякуляции ослабнет. После этого упражнение повторяется 3-5 раз», – объяснил специалист.

По словам Гулько, существует еще множество различных методик. Так, можно использовать презерватив с анестетиком, увеличение частоты сексуальных контактов, техника «старт-стоп», кремы и мази с лидокаином и другие.

«При всем богатстве выборов методов коррекции ситуации, рекомендую все-таки подходить к решению проблемы через консультацию с врачом-сексологом, чтобы подобрать оптимальный вариант», – заключил специалист.

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