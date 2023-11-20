Российские ученые рассказали, почему геном борщевика уникален

Ученые из Сколковского института науки и технологии и Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН выяснили, что количество генов в геноме борщевика (ядовитого инвазивного растения) в два раза превышает среднее для большинства других растений значение. Это открытие позволит определить биоактивные молекулы, которые могут поспособствовать улучшению эффективности терапии кожных заболеваний. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Российском научном фонде (РНФ).

Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi) — растение, широко распространившееся за пределы своей естественной среды обитания на Северном Кавказе и представляющее серьезную угрозу для экосистем и человеческого здоровья. Его сок содержит опасные токсины, повышающие чувствительность кожи и слизистых оболочек к ультрафиолету. Физический контакт с листьями и стеблями борщевика может вызывать ожоги и раздражение на коже человека.

С помощью секвенатора (прибора для прочтения ДНК) ученые выяснили, что в геноме борщевика более 55 тысяч генов. У большинства растений их насчитывается от 25 до 35 тысяч. Вероятнее всего, причиной такого большого числа генов стали их многочисленные удвоения (дупликации). Это означает, что у многих генов есть несколько дополнительных копий.

Эта уникальная особенность борщевика может открыть новые перспективы в медицине и фармакологии. Знание геномных особенностей этого растения позволит выявить и изучить уникальные биоактивные молекулы, которые могут быть применены при создании новых лекарственных препаратов и терапевтических подходов для лечения кожных заболеваний.

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